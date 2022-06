Clamoroso dietrofront: “E se rimanesse alla Juventus?”

Mentre si registrano dei rallentamenti con l’Inter, si apre uno scenario folle per Dybala: “Se Arrivabene lo accetta può tornare alla Juve”

Il futuro della ‘Joya’ sta diventando un rebus sempre più complicato da risolvere: l’Inter ha dato la priorità al ritorno di Lukaku e ha messo in stand-by l’approdo dell’argentino a Milano.

La decisione della Juventus di non rinnovare il contratto a Paulo Dybala e di perderlo a zero non ha ancora smesso di creare polemiche a Torino, ma ora potrebbe ritornare clamorosamente in auge. Con i nerazzurri che rallentano, anche il Milan starebbe facendo un pensiero sull’argentino, ma lo scenario di mercato più incredibile è quello di un dietrofront dei bianconeri.

Clamoroso Dybala: “Senza un accordo con l’Inter può tornare alla Juventus”

Ai microfoni di ‘Radio Radio’, Mario Mattioli ha analizzato la situazione della ‘Joya’ e ha dipinto uno scenario che avrebbe davvero del clamoroso. “Io sono sempre dell’avviso che Dybala, se non trova l’accordo che sta cercando, rimanga alla Juventus se la dirigenza juventina sarà in grado di accettarlo”. La situazione attuale in casa Inter, con la scelta di dare totale priorità a Lukaku, ha certamente influito a fomentare scenari di questo tipo.

Mattioli, poi, ha aggiunto e spiegato meglio la sua posizione. “Potrebbe rimanere se Arrivabene lo accettasse, ma la mia è una considerazione condita di sana e profonda ironia considerando quello che sta combinando la Juventus per assestare la squadra per il prossimo campionato. La mia è una battuta perché non ho gradito e non gradisco quello che la Juventus sta combinando ultimamente”.

Le critiche all’operato della dirigenza bianconera, infine, si sono spostate anche sulla questione Di Maria. “Tutto può essere, perché la Juventus insegue Di Maria per un anno e come alternativa si pensa a Berardi. Se questo è il ragionamento della Juventus, posso anche dire che se Dybala non trova l’accordo con l’Inter allora ritorna alla Juve”