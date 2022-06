Juventus ‘accerchiata’ per de Ligt, assalto totale all’olandese

La Juventus ha la priorità di rinnovare il contratto di de Ligt, ma per l’olandese la situazione si fa difficile: bianconeri accerchiati

Non solo il mercato in entrata, la Juventus ha tra i suoi pensieri principali in questo momento il rinnovo di Matthijs de Ligt. Nelle idee della dirigenza, l’olandese è una colonna di oggi e di domani. Ma per blindarlo, la strada non si annuncia facile.

Come raccontato da Calciomercato.it, la Juventus ha proposto un rinnovo al ribasso a de Ligt, che l’olandese non intende accettare. A 7,5 milioni di euro annui, questa la proposta bianconera, non se ne parla. E così ci sarà ancora da lavorare per trovare la quadra. Intanto, l’interessamento delle altre squadre incombe. Manchester United e Manchester City si sono mosse con l’entourage di de Ligt, ma senza avanzare offerte alla Juventus. Occhio però anche, sullo sfondo, a Real Madrid, Psg e Barcellona, sempre presenti secondo il ‘Corriere dello Sport’. La Juventus è accerchiata, ma vuole a tutti i costi blindarlo. Occorrerà una mediazione, che potrebbe passare tramite un abbassamento della clausola rescissoria e un abbassamento dei bonus, per trovare una soluzione che faccia tutti contenti.