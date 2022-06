Inter, Lautaro Martinez si allontana di nuovo: “Addio senza rimpianti”

Gli intrecci di mercato in casa Inter riaprono di nuovo alla cessione di Lautaro Martinez, i nuovi scenari a sorpresa

Grandi manovre in casa Inter in giorni di mercato che stanno diventando bollenti. Dopo il rinnovo, Simone Inzaghi si prepara ad accogliere il ritorno di Lukaku, l’affare con il Chelsea è in via di definizione e mancano solo le ultime formalità.

Il dossier legato al belga è quello che più di tutti ha monopolizzato le attenzioni in casa nerazzurra negli ultimissimi tempi, ma ci sono anche altre situazioni da considerare. Porte girevoli in attacco, dove l’operazione Dybala è legata all’addio di uno tra Correa e Dzeko. Ma il tutto può aprire anche ad altri scenari imprevisti, che riguardano un ‘intoccabile’ come Lautaro Martinez.

Inter, addio Lautaro Martinez: la ‘chiave’ è Dybala

Sul futuro dell’attaccante argentino, l’ipotesi di addio viene ripresa da Stefano Agresti della ‘Gazzetta dello Sport’ che, a ‘Radio Radio’, riflette sulla situazione economica e numerica della prima linea interista. “L’Inter ha una sovrabbondanza in attacco difficile da gestire – spiega – Al momento, contando l’arrivo di Lukaku, sono in sei, con Dybala sarebbero sette…Alla fine, comunque, il matrimonio tra Dybala e l’Inter si farà. Soprattutto perché in questo modo, se dovesse arrivare una offerta irrinunciabile per Lautaro, si potrebbe cederlo senza troppi rimpianti e senza dover cercare un altro grande attaccante”. Il ‘Toro’ potrebbe dunque, a sorpresa, essere nuovamente il sacrificato eccellente dell’Inter sul mercato.