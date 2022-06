Firma a un passo e addio Juve: deciso il piano B

Juventus a caccia di un rinforzo giovane e forte per la fascia sinistra, ma un obiettivo pare sfumare definitivamente: scelto il piano B

La Juventus sta lavorando alacremente in ambito di calciomercato. Gli affari più caldi senza dubbio sono quelli che riguardano Paul Pogba e Angel Di Maria. I bianconeri hanno in pugno il centrocampista francese, che a meno di sorprese tornerà alla Continassa sotto la guida di Massimiliano Allegri.

L’argentino, invece, non ha ancora dato una risposta definitiva e, come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it, il club di Exor sta attendendo con fiducia il responso del calciatore. Come noto, inoltre, i torinesi vorrebbero rinforzare pure la fascia sinistra, visto che Alex Sandro non è più quello di un tempo e Pellegrini non dà il necessario affidamento. L’intenzione è acquistare un profilo giovane, ma già pronto. In tal senso, uno degli obiettivi individuati dalla dirigenza era Owen Wijndal. Il terzino e capitano dell’AZ Alkmaar, però, sarebbe a un passo da trasferimento all’Ajax, nettamente in vantaggio rispetto alla Juventus.

Calciomercato Juventus, Wijndal a un passo dall’Ajax: scelto il piano B

Sul profilo Telegram di Calciomercato.it vi abbiamo voluto sottoporre ad un sondaggio, chiedendovi su quale profilo alternativo puntereste. Le opzioni erano le seguenti: Cambiaso, Emerson Palmieri, Grimaldo e Udogie. A vincere ampiamente il ballottaggio è stato l’esterno di proprietà dell’Udinese, col 42% dei voti. Al secondo posto, invece, si è piazzato il laterale azzurro ex Roma ora al Lione, votato dal 30% degli utenti. Segue, poi, il calciatore del Genoa al terzo posto (17%). Ultimo, infine, Grimaldo del Benfica (11%). Dunque, i tifosi non hanno dubbi: la Juventus deve puntare su Udogie, che piace non poco anche all’Inter.