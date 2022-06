Accordo raggiunto: la Juventus perde un altro pezzo

La dirigenza della Juventus al lavoro per rinforzare anche la difesa e le corsie esterne: c’è l’offerta dei bianconeri. Tutti i dettagli

Sono i giorni di Angel Di Maria in casa Juventus. Come raccontato da Calciomercato.it, l’argentino farà sapere a breve la sua decisione sulla proposta del club bianconero.

Il giocatore è tornato in Europa nella giornata di ieri e nelle prossime ore discuterà il suo futuro con l’entourage, che spinge per la destinazione torinese. Manca sempre meno prima di conoscere l’epilogo della telenovela. In attesa dell’ormai ex PSG e di Paul Pogba, per il quale manca invece solo l’annuncio ufficiale, la dirigenza bianconera è al lavoro anche per rinforzare le corsie esterne. Non solo d’attacco: nel caso in cui dovesse partire un terzino, infatti, la Juve effettuerà un colpo anche in difesa. Uno dei nomi più graditi è quello di Owen Wijndal, ma la svolta sarebbe arrivata troppo tardi

Calciomercato Juventus, l’offerta per Wijndal | Ma l’Ajax è in vantaggio

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, la Juventus avrebbe messo sul piatto più di 10 milioni tra parte fissa e bonus per Wijndal, senza ancora convincere l’Az Alkmaar che ne chiede tra i 15 e i 20. Le parti sono al lavoro e il contratto del giocatore in scadenza nel 2023 permette alla società bianconera una trattativa senza costi troppo elevati. Il problema maggiore, però, sarebbe rappresentato dalla concorrenza dell’Ajax: come rivelato dal ‘Telegraaf’, i ‘Lancieri’ sarebbero molto vicini all’accordo per portare Winjdal ad Amsterdam.

Il rischio per la Juventus è quello di dover guardare altrove per un terzino sinistro, focalizzandosi su altri nomi rispetto a Wijndal. Le alternative principali, in questo senso, sono rappresentate da Udogie dell’Udinese e Cambiaso del Genoa, che è seguito anche dall’Inter e dall’Atalanta, con Emerson Palmieri sempre sullo sfondo.