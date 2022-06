Gnonto, arrivano i soldi dalla Bundesliga: addio Serie A

Wilfried Gnonto sempre più lontano dalla Serie A: il talento azzurro verso la Bundesliga. Tutti i dettagli

Gnonto è solo l’ultimo giovane talento azzurro lanciato dal ct Mancini che ha conquistato anche le cronache di calciomercato. Dopo l’ottimo impatto in Nazionale, infatti, numerosi club hanno messo gli occhi sull’ex Inter, attualmente di proprietà dello Zurigo.

Come anticipato da Calciomercato.it, Monza, Fiorentina, Sassuolo e anche la Roma di Mourinho hanno mostrato interesse per il giocatore. Il classe 2003 ha estimatori anche all’estero, e negli scorsi giorni si è espresso così su un possibile ritorno all’Inter: “Non so, posso dire che sono interista e mi piacerebbe un giorno tornare. Ho tanto tempo davanti a me, vedremo con calma. Lo Zurigo ha rischiato su di me. Sono stato fortunato a incontrare loro e ad avere un’occasione per dimostrare il mio valore in prima squadra”. Anche il padre, Boris Gnonto, ha strizzato l’occhio ai nerazzurri: “Giocherà in Serie A l’anno prossimo? È da vedere, aspettiamo di vedere come sarà il calciomercato. Leggo tante di quelle cose sui siti… Leggo del Monza, del Torino… Il suo sogno è tornare all’Inter, il ritorno a casa”. Tuttavia, la Serie A è più lontana e Gnonto sembra diretto verso la Bundesliga.

Calciomercato, Gnonto verso la Bundesliga: le ultime

Stando alle ultime indiscrezioni, per Gnonto è sempre più Bundesliga. I club italiani interessati al giocatore, infatti, non sembrano disposti ad accontentare lo Zurigo e sborsare fino a 10-12 milioni di euro. Nessuna società di Serie A è arrivata ad offrire tale cifre e potrebbe così profilarsi una corsa a due tra Hoffenheim e Friburgo, per l’eventuale trasferimento in Germania. Il futuro di Gnonto potrebbe essere ancora all’estero.