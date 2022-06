Scambio saltato con l’Inter, adesso lo prende Conte

Le strade dell’Inter e di Antonio Conte tornano a intrecciarsi, il tecnico pugliese rimette nel mirino un suo vecchio pallino nerazzurro

Il mercato dell’Inter si scalda ulteriormente. Marotta ha frenato, nelle dichiarazioni ufficiali, sugli affari Lukaku e Dybala, ma i nerazzurri sperano di mettere a segno quanto prima due affari fondamentali per il futuro, che significherebbero un rilancio in grandissimo stile.

Inter che parallelamente sa di dover mettere a segno importanti operazioni anche in uscita. La necessità di racimolare un utile, in questa sessione di mercato, di almeno 60 milioni di euro, resta ben presente nei pensieri della dirigenza. Ecco perché da monitorare ci sono diversi fronti. E ancora una volta, c’è un intreccio con il grande ex Antonio Conte, che questa volta potrebbe far gioco ai nerazzurri.

Inter, Skriniar-Psg si raffredda: risale il Tottenham

Il tecnico pugliese torna a pensare a Milan Skriniar. Lo slovacco è stato uno dei punti di forza nell’armata interista targata Conte, che vorrebbe averlo nuovamente alle sue dipendenze. L’interessamento del Tottenham viene rilanciato su Twitter da Ben Jacobs, giornalista della ‘CBS’. Come noto, l’Inter non chiude alla cessione del difensore. Calciomercato.it vi ha raccontato del prezzo per l’addio fissato a 60 milioni di euro e del primo tentativo del Psg, con uno scambio, respinto. L’intenzione resterebbe quella di privarsi di un solo centrale, blindando Bastoni. Il sostituto di Skriniar sarebbe già stato individuato in Milenkovic.