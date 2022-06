CM.IT | L’Inter ascolta, Skriniar ha un desiderio: fissato il prezzo

Tiene banco anche il futuro di Milan Skriniar all’Inter, oltre alle trattative per Dybala e il ritorno di Lukaku. Gli scenari sul difensore slovacco

Sono tanti i rumors di mercato attorno al futuro di Milan Skriniar, colonna della difesa dell’Inter anche sotto la gestione Inzaghi.

Il difensore slovacco – al momento ai box per l’infortunio alla coscia rimediato in Nazionale – piace a diverse big all’estero, ultima il Paris Saint-Germain. I parigini sono pronti a fare la voce grossa per l’ex Sampdoria e hanno già sondato il terreno per capire la disponibilità dell’Inter a trattare.

Il sodalizio nerazzurro potrebbe essere costretto a sacrificare uno dei suoi gioielli per dare ossigeno al bilancio e rientrare nei paletti della sostenibilità economica imposti da Zhang. Al momento Skriniar e Bastoni sono i nomi più caldi per una possibile uscita da Appiano Gentile, anche perché sono potenzialmente i più corteggiati della rosa di Simone Inzaghi. Indicativo in questo senso l’ultimo blitz a Londra di Ausilio, pronto ad ascoltare eventuali offerte.

Il Ds interista e Marotta non sono però intenzionati a far sconti per i due difensori: servirà un assegno davvero importante per strappare il via libera dei meneghini. Il PSG come primo approccio ha messo sul piatto 35 milioni di euro, proposta rispedita subito al mittente dalla dirigenza di Viale della Liberazione. Come appreso da Calciomercato.it, l’Inter per sedersi e trattare la cessione di Skriniar pretende almeno 60 milioni di euro.

Calciomercato Inter, il PSG tenta Skriniar e Marotta: la situazione

Solo di fronte a un’offerta pesante e irrinunciabile la società di Zhang si priverebbe del colosso slovacco, sbarcato nell’estate del 2017 a Milano. Anche perché la volontà del giocatore è chiara: il classe ’95 non vuole cambiare maglia ed è totalmente assorbito dal progetto interista. Skriniar è consapevole di essere uno dei punti di riferimento della squadra – in campo e nello spogliatoio – e un giorno sarebbe anche orgoglioso di indossare la fascia da capitano. Inoltre, il difensore slovacco si trova molto bene a Milano insieme alla famiglia.

I corteggiamenti del PSG e dalla Premier League (Chelsea su tutti) sono certamente intriganti sul piano tecnico ed economico, ma al momento la forte volontà di Skriniar è quella di continuare il matrimonio con l’Inter e di rinnovare il contratto in scadenza nel giugno 2023. Solo di fronte a un accordo totale tra il club nerazzurro e un’altra società, l’ex Sampdoria non si opporrebbe al trasferimento e all’addio ai meneghini. Paulo Dybala, Lukaku-bis e il futuro di Skriniar: sono giorni caldi nelle stanze di viale della Liberazione