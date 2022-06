Ritorno Lukaku, l’Inter fa un altro passo verso il sì definitivo

Continua a passi spediti la trattativa per il ritorno di Lukaku all’Inter: nuova proposta nerazzurra per il sì definitivo

Romelu Lukaku all’Inter, la trattativa con il Chelsea continua alla ricerca della quadra definitiva. Calciomercato.it vi ha illustrato nei dettagli gli sviluppi di un affare che è ora nella fase più calda.

L’attaccante belga può tornare a vestire la maglia nerazzurra in prestito, anche se va ancora trovata la quadra definitiva sulle cifre. Nuova proposta presentata dai dirigenti interisti per riabbracciare l’ex United. Dieci milioni di euro è la somma sulla quale le due società potrebbero trovarsi per il sì definitivo. Ottenuto il sì del Chelsea al prestito, l’Inter ha mosso i suoi passi, iniziando a parlare delle cifre per definire l’accordo.

Come raccontato dalla nostra redazione, i Blues sono pronti a scendere rispetto ai quindici milioni fissati inizialmente per il prestito.

Calciomercato Inter, per Lukau giorni caldissimi

Una disponibilità che è dovuta alla scelta di Tuchel di non puntare su Lukaku per la prossima stagione e sulla ferrea volontà del calciatore di tornare all’Inter. Una volontà che lo ha spinto anche a dire sì alla riduzione dell’ingaggio percepito a Londra pur di vestire nuovamente la maglia nerazzurra.

Affare impostato quindi, tutte le parti in causa sono pronte al sì, non resta che sistemare i dettagli per la fumata bianca.