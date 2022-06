Calciomercato Juventus e Milan: quasi 65 milioni per Zaniolo

La cifra indicata per l’addio di Zaniolo alla Roma è fissata in quasi 65 milioni di euro, gli sviluppi per Juventus e Milan

La Roma ha concluso la stagione con un trofeo che in bacheca mancava da 14 anni e con un successo continentale che era atteso da molto più tempo. Un buon viatico per Mourinho e soci per rilanciarsi con grandi ambizioni in vista della prossima annata e provare a costruire un ciclo. Ma in casa giallorossa continua a tenere banco il futuro di Nicolò Zaniolo.

La redazione di Calciomercato.it vi ha tenuto costantemente aggiornati sull’evoluzione della situazione legata al classe 1999. La Roma considera Zaniolo cedibile a fronte di una offerta cospicua per realizzare una corposa plusvalenza, il rinnovo non viene valutato come una priorità. Le big italiane ci pensano, certo che sì, ma al momento appaiono lontane. Il Milan non intende andare sopra la cifra cash di 25 milioni di euro, inserendo al massimo una contropartita. E la Juventus è attualmente defilata, concentrata su altri obiettivi come Kostic e Di Maria.

Milan e Juventus gelate, Zaniolo offerto all’estero

La strada si fa ulteriormente in salita, stando a quanto riportato da ‘Il Tempo’, che spiega come il ds Tiago Pinto avrebbe fissato in 62,5 milioni di euro il prezzo di uscita di Zaniolo. Arrivano conferme sul fatto che la Juventus non si sia ancora fatta avanti e che il Milan resti bloccato sulle sue posizioni, sarebbe stato dato mandato ad intermediari di offrire il profilo del giocatore in Premier League, anche se la sua priorità sarebbe quella di rimanere in Italia.