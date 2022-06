La Juve sacrifica il titolarissimo: Mourinho fa partire la sfida all’Inter

La Juve potrebbe presto cambiare gli scenari sul calciomercato. I bianconeri possono sacrificare il titolarissimo: Inter e Mourinho in agguato

La Juve è già al bivio per il futuro, alla ricerca dei colpi giusti per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

E sotto diversi aspetti i bianconeri si sono già portati avanti, dato che per Paul Pogba mancano solo i passaggi formali, in attesa della risposta definitiva di Angel Di Maria. Insomma, in entrata la Vecchia Signora ha in programma di mettere a segno diversi colpi di livelli, ma i ragionamenti sono in atto anche per le operazioni in uscita. Un nome di cui si parla non poco è quello di Juan Cuadrado. L’esterno colombiano è uno dei titolarissimi di Allegri sulla fascia destra e lui stesso ha negato l’addio nelle scorse settimane. Ora, però, tutto potrebbe cambiare.

L’Inter sfida Mourinho: la Juve può sacrificare Cuadrado

Lo stallo per il rinnovo di Cuadrado potrebbe aprire qualsiasi scenario relativo il futuro del colombiano, anche l’addio. Secondo quanto riporta ‘Tuttosport’, l’esterno è tra i sacrificabili per abbassare il monte ingaggi. E le pretendenti non mancano per un calciatore che ha già dimostrato di poter fare la differenza in Serie A. Le squadre interessate a Cuadrado non mancano: l’Inter monitora la situazione, così come la Roma. Il duello è già iniziato tra Mourinho e il suo ex club è già iniziato, ma attenzione anche alle ipotesi estere che di certo non mancano per il calciatore ex Fiorentina e Udinese.