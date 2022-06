CM.IT | Rischio beffa per il Milan: c’è il sì ma non basta

Il Milan rischia di perdere il calciatore, per il quale ha raggiunto un accordo da tempo. Le ultime notizie legate al futuro del centrocampista

E’ un sabato caldo per i tifosi del Milan. I rossoneri devono fare i conti con le news provenienti dalla Francia, che vogliono il Psg forte su Renato Sanches.

Il centrocampista portoghese ha un contratto in scadenza nel 2023 con il Lille ed è pronto a salutare la compagine francese nei prossimi giorni per vestire la maglia del Diavolo. E’ quello che vi abbiamo raccontato in questi giorni: accordo trovato con il calciatore e distanze minime tra i club, che ci hanno spinto a considerare l’affare praticamente per fatto per una cifra sui 15-18 milioni di euro.

Nel pomeriggio le notizie provenienti dalla Francia, che hanno trovato sempre più conferme, dell’inserimento del Psg.

Calciomercato Milan, il Psg prova il sorpasso

Il Milan resta forte dei propri accordi trovati e della parola del calciatore ma è evidente che il club francese rappresenta il concorrente peggiore, che potesse mai presentarsi per sfruttare questa situazione di stallo che si sta vivendo in via Aldo Rossi. Luis Campos conosce bene Mendes e il calciatore, fattori questi che non possono essere sottovalutati. I capitolini sono i migliori a trovare le giuste argomentazioni (chiaramente economiche) per far cambiare idea a chiunque. Lo scopriremo presto se per Renato Sanches sarà così. Ad oggi, però, il portoghese ha detto sì al Milan, lo ribadiamo, ma potrebbe non bastare. E’ chiaro che perdere l’ex Bayern Monaco in questa maniera sarebbe davvero un brutto colpo.