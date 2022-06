Irrompe il Psg e dice addio al Milan: blitz a sorpresa da 30 milioni

L’inserimento del Paris Saint Germain potrebbe spiazzare il calciomercato del Milan

Fatica ancora ad ingranare il mercato del Milan dopo la brillante vittoria dello scudetto nell’ultima stagione. In seguito al cambio di proprietà che ha consegnato il club nelle mani di ‘Red Bird’, non è ancora arrivato il tanto atteso rinnovo di Paolo Maldini e Frederic Massara, i due dirigenti in scadenza al 30 giugno 2022.

Una situazione paradossale quella che sta vivendo il Milan ed uno stallo che probabilmente neanche gli stessi Maldini e Massara si sarebbero mai aspettati a meno di due settimane dalla scadenza con il club rossonero. Un ritardo ingiustificato che, oltre a tenere sulle spine i tifosi milanisti, sta rallentando notevolmente anche il mercato in entrata.

Da settimane, ad esempio, il Milan ha tra le mani Renato Sanches, obiettivo numero uno per il centrocampo per il quale lavora da diversi mesi grazie alla mediazione di Maldini. Come raccontato nei giorni scorsi da Calciomercato.it, l’accordo con il centrocampista portoghese è stato raggiunto per un ingaggio da poco meno di 4 milioni di euro a stagione, mentre il Lille potrebbe accontentarsi di un’offerta di poco inferiore ai 20 milioni.

Calciomercato Milan, il Psg piomba su Renato Sanches

Sebbene il grande vantaggio accumulato nel tempo per Renato Sanches, fin quando il Milan non farà il definitivo passo in avanti per chiudere l’operazione, tutto potrà accadere. E in questo scenario di certo non aiuta lo stallo dirigenziale, che ha difatti rallentato la buona riuscita in tempi brevi della trattativa con il Lille.

Per questo motivo, farà parecchio rumore la notizia appena rilanciata da ‘LeSport10’ in Francia, secondo cui il Paris Saint Germain avrebbe già avviato un’operazione con i francesi per soffiare Renato Sanches al Milan: 30 milioni di euro sul piatto del Lille per una proposta quasi irrifiutabile ad un anno dalla scadenza del contratto del portoghese.

A spingere forte sull’acceleratore il nuovo ds del Psg Luis Campos, da giorni finalmente operativo sul mercato. Ma attenzione in particolare alla grande influenza che potrebbe avere Christophe Galtier, super favorito per diventare il prossimo allenatore della formazione parigina che con Renato Sanches ha vinto un anno fa una strepitosa Ligue 1, proprio sulla panchina del Lille.