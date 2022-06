Zaniolo-Juve nuovo ‘indizio’: la foto fa il giro del web

Tra i grandi punti interrogativi di questa estate di calciomercato c’è anche il futuro di Nicolò Zaniolo che in questo momento si gode le vacanze con tanto di scatto in compagnia di un altro calciatore importante

Uno dei calciatori più chiacchierati in Italia per il mercato e non solo, è sicuramente Nicolò Zaniolo, che è reduce da un’annata in crescita ma comunque altalenante dal punto di vista della continuità con la Roma, ma conclusa nel migliore dei modi con il gol in finale che è valsa la vittoria della Conference League. Una gioia importante per il classe 1999 che negli anni scorsi aveva subito gravissimi infortuni che ne hanno pregiudicato impiego e crescita personale.

Quest’anno ha avuto quanto meno la continuità dal punto di vista del minutaggio in campo con 42 apparizioni tra tutte le competizioni con 8 reti e 9 assist, seppur con soli due gol in Serie A. Un rendimento sbilanciato verso la Conference League che certifica i primi segnali di ripresa del fantasista nato a Massa che però non sempre ha vissuto momenti esaltanti anche in questa annata. Periodicamente su di lui si torna a parlare anche di calciomercato, con la Roma che è pronta a privarsi di Zaniolo, in cambio di offerte sui 50 milioni.

Calciomercato Juventus, i tifosi sognano Zaniolo: indizio social su Instagram

Dal punto di vista del mercato, oltre al Milan su Zaniolo c’è sempre anche la Juventus, alla quale viene accostato periodicamente, e in merito alla quale c’è anche una novità proveniente dal mondo dei social. In attesa di tornare a lavorare in campo e su quello che sarà il suo futuro, il classe 1999 si gode un periodo di vacanza in Toscana dove si è concesso anche un selfie con il connazionale Federico Chiesa, calciatore proprio della Juve.

I due si sono fatti immortalare insieme all’interno di un locale visibilmente felici e sorridenti, con lo scatto che è stato postato tra le storie Instagram dello stesso Zaniolo con annesso tag al collega bianconero. Una foto che inevitabilmente ha fatto rapidamente il giro del web e che porta a continue speculazioni su quello che potrebbe essere il suo futuro, con discussioni aperte dal punto di vista dei tifosi della Juventus, che potrebbero anche sognare di vedere insieme in campo i due talenti italiani.