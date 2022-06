Cambio di maglia dall’Inter alla Juve: è fuori dai piani

La Juventus, che punta a tornare sul tetto d’Italia, ha diverse parentesi aperte per questa sessione di calciomercato. Attenzione anche sul vice Vlahovic

Operazione riscatto per una Juventus delusa dopo due anni di fila senza lotta per lo scudetto, con l’ultima stagione con Allegri in panchina conclusa addirittura a zero titoli, come non accadeva ormai da tantissimo tempo. Una vera e propria disabitudine per la società bianconera che ora proverà a cambiare passo anche attraverso la sessione estiva di calciomercato, pronta a portare in dote calciatori di grande esperienza e respiro internazionale per innalzare la cifra tecnica della squadra.

Da Pogba a Di Maria passando per il serbo Kostic, senza dimenticare la suggestione Koulibaly in difesa. Sono tanti i tavoli su cui lavora la Juventus, che nella lista ha anche un vice Vlahovic tutto da acquistare per avere in rosa un’alternativa valida e di livello al centravanti serbo, che è ancora giovane e ha tanto da maturare.

Calciomercato Juventus, caccia al vice Vlahovic: idea Dzeko fuori dai piani dell’Inter

Caccia quindi ad un centravanti esperto ed alternativo a Dusan Vlahovic da mettere tra le mani di Massimiliano Allegri, considerando anche la situazione incerta che vige attorno ad Alvaro Morata. Secondo quanto sottolineato da ‘La Stampa’ per rifare il reparto offensivo la Juventus pensa ad Edin Dzeko, fuori dai piani dell’Inter e con uno stipendio molto pesante.

Potrebbe essere quindi il bosniaco ex Roma l’alternativa offensiva a Vlahovic, utile ad apportare esperienza nazionale ed internazionale alla squadra di Allegri, che intanto dal canto suo aspetta sempre anche la decisione finale di Di Maria.

Dzeko, che in caso di arrivo concreto di Lukaku sarebbe chiuso, quest’anno ha messo a referto 17 gol e 10 assist tra coppe e campionato con la casacca nerazzurra.