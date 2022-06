Soddisfatta la richiesta dell’Inter: offerta da 80 milioni

L’Inter è al centro del mercato sia in entrata che in uscita. I nomi di alcuni big nerazzurri circolano spesso ed uno si questi è Milan Skriniar: l’assalto del PSG

Fari puntati in modo intenso su quanto sta accadendo intorno al mondo Inter, con la squadra che potrebbe subire un deciso restyling prossimamente. In particolare i nerazzurri stanno lavorando sul grande ritorno di Romelu Lukaku in quel di Milano, con l’intesa definitiva da trovare con un Chelsea ormai deciso nel lasciare andare il centravanti belga che non ha visto minimamente scoccare la scintilla a Londra, e che si è mosso in prima persona con la forte volontà di rivestirsi di nerazzurro.

Al netto di quanto accadrà con Lukaku e Dybala, l’altro lato della medaglia vede il calciomercato in uscita, con diversi big appetibili dai top club europei, con particolare riferimento alla situazione di Milan Skriniar, fortissimo centrale slovacco che piace al PSG. Il difensore interista, legato da un contratto fino al 2023, fa dunque particolarmente gola al club transalpino, che ha tra le proprie esigenze proprio quella di migliorare il reparto arretrato. Al contempo la stessa Inter in caso di addio avrebbe già individuato il sostituto con Marotta in Nikola Milenkovic.

Calciomercato Inter, Skriniar sotto i riflettori: il PSG pronto ad alzare il tiro

Skriniar è quindi grande obiettivo del Paris Saint Germain, che però non è neanche l’unico club accostato al difensore meneghino, considerando anche Real Madrid e Manchester City. Secondo quanto sottolineato da ‘Fichajes.net’ però lo stesso PSG, dopo una prima offerta da 60 milioni di euro, alzerebbe la proposta a 80 milioni di euro per il calciatore slovacco, cifra che la squadra nerazzurra potrebbe anche accettare per far uscire uno dei suoi migliori calciatori.

Così facendo il PSG andrebbe a rinforzare, nell’eventualità, la propria linea arretrata con l’Inter che non rischierebbe di complicarsi la vita con un giocatore in scadenza nel 2023. I nerazzurri ad ogni modo puntano forte su Skriniar, e senza offerte concrete e fuori mercato non farebbero muovere il difensore.