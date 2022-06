Lukaku all’Inter, vertice nella notte: cosa sta succedendo

Romelu Lukaku sempre più vicino all’Inter: nella notte possibile un nuovo vertice con il Chelsea che farà la sua richiesta ai nerazzurri

Romelu Lukaku sempre più vicino al ritorno all’Inter. Calciomercato.it vi ha aggiornato negli ultimi giorni sugli sviluppi della trattativa per il rientro in Italia del bomber belga dopo un anno non fortunato al Chelsea.

I ‘Blues’ sono pronti a dare il via libera al prestito del calciatore, accontentando così Tuchel che non vuole più Lukaku in rosa. Nuovi sviluppi potrebbero arrivare già nella notte, stando a quanto riportato da ‘Sky Sport 24’. Il nuovo patron del Chelsea Todd Boehly è a Los Angels, da dove arrivano segnali sempre più positivi sulla buona riuscita dell’affare. In particolare nella notte dovrebbe andare in scena l’atteso vertice tra le società in videocall.

Calciomercato Inter, Lukaku sempre più vicino

Un summit nel quale la società londinese dovrebbe presentare la propria richiesta economica all’Inter: una richiesta che dovrebbe essere esaudibile dal club italiano. Come raccontato dalla nostra redazione, il Chelsea è disposto anche ad accettare una proposta inferiore ai 15 milioni di euro, con una cifra tra gli 8 e i 12 milioni che dovrebbe essere sufficiente per far andare in porto l’affare.

Tutto quindi lascia pensare che presto Lukaku possa davvero tornare ad essere un calciatore dell’Inter. Lo vuole la società nerazzurra, lo spera il belga – disposto anche a ridursi l’ingaggio può di tornare a San Siro -, sarebbe contento anche Tuchel. Il summit della notte potrebbe essere quello della fumata bianca.