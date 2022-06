Dybala più Lukaku, l’Inter deve cederlo: duello inaspettato

L’Inter lavora sul calciomercato, in modo da completare il prima possibile la rosa. Non solo Dybala e Lukaku, attenzione all’addio del bomber

L’Inter è sicuramente protagonista in questa fase del calciomercato, per trovare i profili migliori da mettere a disposizione di Simone Inzaghi.

Non siamo più a livello di voci e sondaggi, ma nel vivo delle trattative e ci riferiamo soprattutto all’attacco. Paulo Dybala e Romelu Lukaku (qui le ultime sul bomber belga), insieme e non come piste alternative, non sono utopia. E l’ha confermato il dirigente Antonello anche nella giornata di oggi. Al momento, non ci sono neanche segnali dell’addio di Lautaro Martinez. Un attacco atomico e che già stuzzica la fantasia dei tifosi, ma che non potrà avvenire senza sacrifici. In tal senso, attenzione al nome di Edin Dzeko. Arrivato solo dodici mesi fa, dopo l’esperienza alla Roma, all’Inter ha fatto bene, ma il suo percorso potrebbe già finire qui.

L’Inter tenta la coppa Lukaku-Dybala: sfida aperta per Dzeko

E, di certo, le pretendenti non mancano per un calciatore che ha indubbie qualità fisiche e tecniche, nonostante la carta d’identità non sia più verdissima. Secondo quanto riporta l’esperto di mercato Rudy Galetti attraverso il suo profilo Twitter, due squadre in particolare sono pronte a sfidarsi per la prima punta, nel caso in cui davvero l’Inter chiudesse il colpo Lukaku. La prima è il Valencia. Dopo l’arrivo di Gennaro Gattuso in panchina, il club della Liga cerca un nuovo attaccante, ma senza grandi margini di spesa: Dzeko sarebbe il profilo adatto. Attenzione, però, anche alla pista Napoli e a Luciano Spalletti che sarebbe felice di trovare il bosniaco nel cuore dell’attacco. Scenari e ipotesi ancora tutti da definire, ora l’Inter accelera in entrata.