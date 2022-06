Calciomercato Milan, lo manda Spalletti: 15 milioni

Il Milan continua a guardarsi attorno per i rinforzi, dal Napoli arriva un colpo importante: c’è già la cifra

Il Milan campione d’Italia è atteso alla conferma nella prossima stagione, che passa necessariamente attraverso un mercato importante. La nuova proprietà targata Red Bird vuole dare sicuramente un impulso di spessore in tal senso.

Con Origi in arrivo, altre le piste che sono molto calde e si stanno seguendo da vicino. Per Botman, in difesa, il Milan deve ancora attendere, con il giocatore che spera di vincere il braccio di ferro con il Lille e ottenere il via libera per i rossoneri. Con i francesi, si tratta anche Renato Sanches a centrocampo, mentre per l’attacco si avvicina il riscatto di Messias dal Crotone. Ma non è l’unica mossa che potrebbe essere concretizzata a breve e si guarda in tal senso a cosa accade in casa Napoli.

Milan, Politano si offre anche ai rossoneri: la situazione

Matteo Politano infatti non è soddisfatto dell’utilizzo che ha avuto in questa stagione (39 presenze, ma con meno di 2mila minuti giocati) e la differenza di rendimento tra quest’anno (5 reti e 7 assist) e lo scorso (12 reti e 5 assist) è evidente. Soprattutto nel finale di stagione Spalletti non gli ha dato molto spazio. Ecco perché si sta guardando intorno e si è proposto a varie squadre. Contatti con il Valencia di Gattuso e con la Fiorentina, oltre che con lo stesso Milan. La cifra chiesta dal Napoli è di 15 milioni di euro, ma, secondo il ‘Corriere dello Sport’, gli azzurri potrebbero alla fine accettarne anche una lievemente inferiore.