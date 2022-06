CM.IT | Il Milan riflette: la scelta in difesa in attesa di Botman

Le ultime sul difensore che potrebbe lasciare il Milan nel corso di questa estate. Ecco la situazione del centrale

Questi, come vi stiamo raccontando, per il Milan sono i giorni di Sven Botman. Il Newcastle è in forte pressing ma la volontà del calciatore di vestire il rossonero potrebbe fare la differenza. Il club di via Aldo Rossi non ha mai partecipato ad aste e non lo farà nemmeno questa volta: l’offerta per il Lille è lì sul tavolo, prendere o lasciare.

Ne capiremo di più a brevissimo: se i Magpies dovessero cambiare obiettivo, il Milan avrebbe strada libera.

Un centrale di difesa – Paolo Maldini e Stefano Pioli si augurano sia Botman – arriverà a presidente. Il Diavolo perderà il suo capitano, Alessio Romagnoli. Il Milan in inverno aveva offerto meno della metà del suo ultimo stipendio, circa 2,5/2,8 milioni di euro. Offerta rispedita al mittente. Non ci sono stati più rilanci e il classe 1995 è pronto a far ritorno a Roma, per indossare la maglia della squadra del cuore, la Lazio.

Dietro le certezze sono così Fikayo Tomori, Pierre Kalulu e Simon Kjaer. Il danese è praticamente pronto e salvo cambiamenti inizierà regolarmente la stagione con i suoi compagni.

Il quarto centrale, ad oggi, è Matteo Gabbia. Il giovane canterano è scivolato nelle gerarchie, facendosi scavalcare dal francese, diventato poi protagonista assoluto dello Scudetto.

Calciomercato Milan, il futuro di Gabbia: le ultime

Il giovane italiano ha voglia di giocare e un addio al Milan non può essere escluso. Un addio in prestito, con la speranza di poter far ritorno da attore principale. Le squadre interessate a Gabbia non mancano. Piace al Cagliari ma l’idea è quella di rimanere in Serie A e la Sampdoria – abbiamo avuto conferme in merito – continua ad essere interessata al giocatore.

Non si possono escludere altre soluzioni, come Lecce o Monza, ma bisognerà attendere. Il Milan, infatti, sta riflettendo se lasciarlo andare sia la cosa giusta: i rossoneri devono fare i conti con i giocatori cresciuti nel proprio vivaio da inserire nelle liste da consegnare a Uefa e Lega. E’ vero che torna alla base Pobega ma non sono poi così tanti i canterani, ecco perché Gabbia potrebbe giocare un ruolo importante.

Un addio di Gabbia, inoltre, potrebbe aprire le porte all’innesto di un giovanissimo. Una scommessa alla Kalulu da far crescere alle spalle dei quattro titolari.