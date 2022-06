CM.IT | Il Milan chiude per l’esterno: fumata bianca in arrivo

Il Milan ha deciso di riscattare il calciatore: l’affare ora è davvero vicina alla conclusione. Ecco tutti i dettagli

Il Milan non ha mai avuto dubbi sul riscatto di Alessandro Florenzi. Ve lo abbiamo raccontato da tempo ma è servito trattare per abbassare le pretese della Roma.

Come scritto, il terzino italiano, sarà rossonero, a brevissimo per una cifra inferiore ai 3 milioni, 2,5/2,7 milioni di euro. Il giocatore – nonostante qualche infortunio di troppo – si è guadagnato la permanenza in rossonero fuori e dentro al campo ma non è l’unico ad averlo fatto.

Sì, perché anche Junior Messias ha lasciato il segno: alla sua prima stagione al Milan ha vinto lo Scudetto realizzando cinque goal e due assist, in 26 partite giocate. Si sta trattando da giorni con il Crotone, proprietario del cartellino del brasiliano e il riscatto a cifre più basse, da quelle concordate, come appreso dalla nostra redazione, è ormai ad un passo. Fumata bianca in arrivo, non si andrà oltre i 3,5/4 milioni di euro, rispetto ai 5,5 concordati.

Calciomercato Milan, ballottaggio per Messias

Ma il futuro di Messias non per forza sarà in rossonero. Sì perché l’interesse del Monza di Stroppa, che lo conosce molto bene, è ancora concreto e il Milan sulla trequarti potrebbe mettere a segno più di un colpo. Ecco, che uno tra il brasiliano e Alexis Saelemaekers, per il quale non mancano le offerte soprattutto da Spagna e Germania, sarebbe chiamato a fare le valigie.