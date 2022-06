Inter, arriva prima di Dybala: oggi summit decisivo per Marotta

Inter molto attiva sul mercato, in attesa di Dybala si accelera per un altro colpo: Marotta prova a chiudere in giornata

Marotta ha dettato la linea per l’Inter, qualche giorno fa. Entro il 30 giugno, concludere tutte le principali operazioni di mercato per dare a Simone Inzaghi una rosa al completo o quasi. Per uno dei colpi principali, ci sarà ancora da aspettare. Con Dybala, come raccontato da Calciomercato.it, servirà un altro rilancio sulla parte fissa dell’ingaggio. Trattativa che dovrà necessariamente proseguire nei prossimi giorni.

In attesa, l’Inter può provare a chiudere quest’oggi per un altro acquisto di una certa importanza. Vi abbiamo raccontato nelle scorse settimane il vantaggio preso dai nerazzurri per Asllani e ora si può chiudere. Marotta e Ausilio incontreranno l’Empoli per il centrocampista albanese, individuato come vice Brozovic. Come spiega la ‘Gazzetta dello Sport’, distanza non eccessiva sulla valutazione (15 milioni per i toscani, 12 per l’Inter), la chiave sarà la formula dell’affare. L’Inter vorrebbe un prestito con diritto o obbligo di riscatto, si risolverà probabilmente inserendo una contropartita che molto probabilmente sarà Martin Satriano in prestito secco.