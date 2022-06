C’è un solo colpevole per l’addio di Skriniar: “Deve andare via dall’Inter”

La possibile cessione di Milan Skrinair ha scatenato le reazioni dell’ambiente nerazzurro. Ecco contro chi si scagliano i tifosi dell’Inter

L’Inter attivissima sul mercato e non solo sul fronte entrate, con Beppe Marotta pronto a chiudere l’ingaggio di Paulo Dybala.

Il fantasista argentino, dopo la rottura e l’addio a parametro zero alla Juventus, è sempre più vicino a legarsi ai nerazzurri di Simone Inzaghi e dell’Ad varesino, suo grande estimatore. Senza dimenticare ovviamente gli spiragli per un possibile e sorprendete ritorno di Romelu Lukaku ad Appiano Gentile.

Allo stesso tempo, però, l’Inter potrebbe essere costretta a sacrificare un big della rosa di Inzaghi e al momento tutti gli indizi portano a Skriniar. Il colosso slovacco è corteggiato dalle big di Premier ma soprattutto dal Paris Saint-Germain, con i parigini che fanno sul serio per l’ex Sampdoria. Marotta e Zhang per una cifra tra i 60 e i 70 milioni di euro potrebbero dare il via libera all’addio di Skriniar, scenario che ha scatenato i tifosi sui social.

Su Twitter ad esempio spopola l’hashtag #SuningOut, con i sostenitori interisti che si sono scagliati contro il presidente della società meneghina.

L’unico che non ama l’Inter

L’unico non degno della maglia

L’unico da cedere V A T T E N E#SuningOut pic.twitter.com/oC6Rtz5FgR — Duca Andrea (THE TIME IS OVER) (@DucaAndrea85) June 13, 2022