L’Inter è avvisata: arriva l’annuncio ufficiale su Lukaku

L’Inter, oltre all’acquisto di Paulo Dybala, vuole riportare in nerazzurro Romelu Lukaku dal Chelsea: annuncio sul futuro della punta belga

Lukaku e l’Inter potrebbero presto riabbracciarsi. La ‘Beneamata’ è attivissima sul fronte calciomercato in questi giorni. Oltre all’acquisto a parametro zero dell’ormai ex Juventus Paulo Dybala, i nerazzurri stanno cercando di riportare ad Appiano Gentile il bomber belga, entrato con decisione nel cuore dei tifosi durante il biennio targato Antonio Conte.

Simone Inzaghi, dal canto suo, necessita dell’arrivo di un centravanti da 20 e passa gol all’anno: Marotta e Ausilio sono al lavoro per accontentarlo. Come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it, Lukaku vuole soltanto il ritorno all’Inter e, al momento, è in trattativa ‘da solo’ col Chelsea per liberarsi. I londinesi, inoltre, hanno aperto alla formula del prestito e acconsentito anche alla ripartizione dello stipendio. L’affare andrà chiuso entro il 30 giugno, per poter sfruttare il decreto crescita.

Calciomercato Inter, annuncio del CT Martinez su Lukaku

Dunque, ad oggi ogni scenario è possibile. Nel frattempo, arrivano parole significative da parte del CT del Belgio, Roberto Martinez, sul futuro di Big Rom: “Lukaku vuole sentirsi importante e godersi il suo calcio. Sono sicuro che la decisione che prenderà in estate sarà quella giusta per lui – ha dichiarato Martinez a ‘The Athletic’ -. In Belgio siamo abbastanza rilassati per la situazione di Lukaku. È un argomento importante, ma ora sta cercando di recuperare dall’infortunio e questa è l’unica cosa che ha in testa adesso. Se non andrà via dal Chelsea, sarà per i giusti motivi. Se, invece, cambierà club è perché saranno tutti consensienti. Io Romelu lo conosco bene, l’ho allenato a livello di club fin da quando era giovanissimo. Ora è molto maturo e ha chiaro in mente ciò che vuole“.