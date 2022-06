Inter, ribaltone Lukaku: arriva il doppio sì

Calciomercato Inter, prima svolta importante nella trattativa legata al ritorno di Romelu Lukaku in nerazzurro: doppia mossa

Dopo aver praticamente messo le mani su Mkhitaryan, l’Inter non ha alcuna intenzione di fermarsi. Beppe Marotta è già all’opera per provare ad incastrare le varie tessere di un mosaico che, se completato, potrebbe far approdare sulla sponda nerazzurra del Naviglio sia Paulo Dybala che Romelu Lukaku. Per quanto concerne l’affare legato al ritorno di Big Rom, occhio agli ultimi aggiornamenti.

Il belga, infatti, non ha mai nascosto il fatto di voler lasciare immediatamente il Chelsea, per riabbracciare i suoi ex compagni. L’ex attaccante dello United ha faticato molto ad inserirsi all’interno dello scacchiere tattico di Tuchel, le cui dichiarazioni al vetriolo concesse hanno a più riprese contribuito ad ingigantire il caso. Il Lukaku back, per quanto ipotesi comunque difficile, potrebbe però materializzarsi solo a patto che i Blues accettino di venire incontro alle richieste dell’Inter, che per ovvie ragioni di bilancio può chiudere l’operazione in prestito, purché i londinesi accettino di accollarsi parte dell’ingaggio dell’attaccante. Due condizioni che, improvvisamente, potrebbero materializzarsi.

Calciomercato Inter, apertura del Chelsea per Lukaku: ecco le condizioni

Secondo quanto riferito da Ben Jacobs di CBS Sports, infatti, il Chelsea non solo avrebbe aperto alla formula del prestito, ma avrebbe acconsentito anche alla ripartizione dello stipendio del bomber. Tuttavia, il club inglese si auspica che l’Inter metta sul piatto una cospicua parte cash per il prestito, con Lukaku che è pronto ad accettare una drastica riduzione dell’ingaggio. Condizioni senza le quali il Chelsea non intende sedersi al tavolo delle negoziazioni. Parti ancora distanti, certo, ma una prima apertura c’è stata, e non è escluso che possa rivelarsi gravida di importanti conseguenze a stretto giro di posta. A patto che i Blues trovino in fretta un sostituto della punta belga.