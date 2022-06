Zidane al Psg: adesso la Juve trema per Pogba

Zinedine Zidane è sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore del PSG: ecco come può incidere sul futuro di Pogba

È la notizia del giorno: Zinedine Zidane si appresta a diventare il nuovo allenatore del Paris Saint-Germain. La società transalpina ha trovato un accordo con l’ex tecnico del Real Madrid, ora anche il calciomercato potrebbe subire uno scossone.

Il primo nome che viene facilmente da accostare a ‘Zizou’ è quello di Paul Pogba. Non è un mistero che il tecnico francese lo abbia richiesto a più riprese quando era sulla panchina delle ‘Merengues’ e, ora che il centrocampista si muoverà ufficialmente a parametro zero, potrebbe esserci un nuovo tentativo. Come raccontato su Calciomercato.it nelle scorse settimane, però, Pogba è promesso sposo con la Juventus: analizziamo quello che potrebbe succedere nei prossimi giorni.

Calciomercato Juventus, pericolo PSG | Insidia Zidane per Pogba

Secondo quanto rivelato da ‘RMCsport’, Paul Pogba starebbe aspettando l’ufficialità di Zinedine Zidane al PSG per poi riflettere col club di un possibile cambio di rotta. Una sensazione che arriva dalla Francia, mentre come vi raccontiamo da settimane da Torino filtra ottimismo per il ritorno del ‘Polpo’. I colpi di scena, tuttavia, sono all’ordine del giorno nel calciomercato e per questo bisogna essere pronti a tutto.

Su queste pagine vi abbiamo raccontato a lungo delle trattative tra la Juventus e l’entourage di Pogba: l’accordo è pressoché totale e, per questo, è giusto considerare in vantaggio la società piemontese. La variabile Zidane andrà certamente considerata, ma al momento è più probabile vedere il francese duettare con Vlahovic piuttosto che con Mbappé nella prossima stagione.