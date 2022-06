Siamo alla svolta: accordo raggiunto con Zidane

Sembra ormai pronto a tornare in panchina Zinedine Zidane dopo un anno di pausa. Per il tecnico francese c’è il timone del Paris Saint Germain

Rivoluzione iniziata in casa Paris Saint Germain dopo un’annata che al di là della vittoria in Ligue 1, può essere definita fallimentare per Messi e compagni usciti troppo presto dalla Champions League, proprio per mano del Real Madrid poi campione. L’ambiziosa proprietà dei parigini punta quindi ai massimi traguardi e dopo l’ennesima delusione europea si riparte anche con un cambio in panchina per il dopo Mauricio Pochettino.

Il Paris si sta rivelando tra le squadre più attive di questa post season con il rinnovo faraonico di Kylian Mbappe a fare da apripista ad una estate ricca di novità. In particolare il club francese ha anche annunciato ufficialmente che Luis Campos sarà il nuovo Football Advisor, al posto di Leonardo. Per ciò che concerne la panchina arrivano invece ulteriori conferme su Zinedine Zidane. Secondo quanto evidenziato da ‘Europe1.fr’ sarebbe stato raggiunto un accordo tra l’allenatore francese e il PSG. Zidane, è in viaggio, anche se è già pare in Qatar, per regolare gli ultimi dettagli del suo contratto, che non è ancora stato firmato, e che attende dunque di divenire ufficiale.

Qualora venisse tutto confermato sarebbe il ritorno del tecnico francese dopo un anno di pausa post Real Madrid.