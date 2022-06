Irrompe Mourinho nella trattativa: sgambetto alla Juventus

Mourinho e la Roma provano lo sgambetto nei confronti della Juventus: ci sono anche i giallorossi in corsa, tutti i dettagli

La Juventus concentra le proprie attenzioni sul ritorno di Pogba e prova a regalarsi anche Di Maria dopo l’addio di Paulo Dybala, destinato a indossare la maglia dei rivali dell’Inter nella prossima stagione.

Pogba e Di Maria sono due precise richieste di Allegri per la nuova Juve, che dovrà necessariamente rimettersi in carreggiata per tornare a lottare per lo scudetto dopo l’ultima annata deludente. La rosa della ‘Vecchia Signora’ subirà un corposo restyling in tutti i reparti e ci sono diversi obiettivi nella lista della dirigenza della Continassa.

Nel mirino della Juventus c’è infatti anche Filip Kostic, con i bianconeri decisi ad affondare il colpo come racconto in queste settimane da Calciomercato.it. Il nazionale serbo sarebbe ben felice di sposare la causa juventina, anche se al momento non c’è l’accordo per il cartellino con l’Eintracht Francoforte. Kostic non sarebbe propenso a rinnovare il contratto in scadenza il prossimo anno e spinge per una nuova avventura.

Calciomercato Juventus, ostacolo Roma nella corsa a Kostic

La Juventus è decisamente sul pezzo, ma deve guardarsi anche dalla concorrenza tutta italiana per il giocatore. Come svelato da Luca Momblano, pure la Roma sarebbe interessata al cartellino del nazionale serbo. Il giornalista ha sottolineato intervenendo a ‘Juventubus’: “C’è anche un tentativo della Roma per Kostic. Se la Juve lo avesse voluto fortemene, lo avrebbe già chiuso. Lucci ha parlato anche con la Roma“. Occhio quindi alle mosse dei giallorossi di Mourinho, che sfidano la Juventus nella corsa al cartellino di Kostic.