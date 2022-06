Allegri sorride di nuovo, se lo lascia scappare in ‘diretta’: “Sarà Juventus!”

La Juve avanza per l’altro grande colpo in attacco: arriva l’ennesimo indizio che lo avvicina ai bianconeri

La Juventus sa che già ora può essere uno il momento decisivo del mercato estivo e, per estensione, anche della prossima stagione. Le strategie di questi giorni influiranno inevitabilmente sulle scelte per la rosa e i giocatori a disposizione di Max Allegri.

Pogba e Di Maria restano i primi obiettivi dei bianconeri, con l’argentino che vive le ore di riflessione decisive per decidere il proprio futuro. Sul fronte relativo al francese, anche in questo caso a breve dovrebbe essere nota la sua prossima squadra, che con tutta probabilità sarà proprio la Juve. In queste ore è spuntata a centrocampo anche la pista Gundogan del Manchester City, a cui la dirigenza sarebbe interessata insieme al Barcellona. Ma Agnelli e Cherubini sanno di dover operare su larga scala e che in attacco serve un intervento massiccio, anche se dovesse arrivare alla fine Di Maria. Non a caso si continua a parlare di Nicolò Zaniolo, su cui è piombato forte il Milan, ma anche di Mimmo Berardi. E soprattutto Filip Kostic: il ds dell’Eintracht Francoforte è stato chiarissimo e ha aperto in maniera netta alla Juve sul serbo.

Che intanto ha in qualche modo dato un altro indizio di mercato in chiave bianconera. Sul profilo TikTok del barbiere della nazionale è infatti apparso un video decisamente ‘succoso’ per i tifosi juventini. Mentre mostra la sua ‘opera’, il nuovo taglio di Kostic, gli chiede ‘la tua nuova squadra?’ Il serbo, dal ritiro prima del match con la Svezia, non fa una piega ma si sente un suo compagno di nazionale che bisbiglia uno ‘Juventus’ e poi sorride, con l’attaccante dell’Eintracht che continua a non reagire. Un altro piccolo indizio su una pista che è più che concreta.