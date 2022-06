Se ne va dall’Inter: trovato l’accordo con il nuovo club

L’Inter si concentra sulle entrate, ma deve anche cedere. Per un calciatore nerazzurro è vicino il momento dell’addio: ora c’è l’accordo

L’Inter non molla e, nonostante un calciomercato che presenta diverse difficoltà e che dovrà essere in attivo, ha tutta l’intenzione di recitare la parte della protagonista nella prossima stagione.

E per farlo dovrà necessariamente concentrarsi su entrate e anche uscite, alla ricerca dei giusti incastri. Nelle ultime ore, vi abbiamo riportato quanto sta accadendo sul fronte Paulo Dybala: dall’incontro con l’agente della Joya in sede emerge ottimismo sulla buona riuscita dell’operazione. Ma non è l’unico fronte su cui la Beneamata sta spingendo forte, visto che c’è anche Andrea Cambiaso nella lista dei nerazzurri, come dimostrano le parole dell’agente del terzino, Giovanni Bia, all’uscita della sede della Beneamata. Operazioni che, per essere finanziate, hanno anche bisogno di alcune cessioni e una sembra essere sempre più vicina.

Vidal al passo d’addio: accordo con il Flamengo

Uno dei nomi che sembra sempre più vicino a dire addio alla società milanese è quello di Arturo Vidal. Il centrocampista è praticamente certo di lasciare l’Inter e ciò potrebbe avvenire a breve. Infatti, il portale cileno ‘La Hora’ è sicuro: il Flamengo ha raggiunto l’accordo con il calciatore e nei prossimi giorni è pronto ad annunciare l’arrivo dell’ex Juventus. Un colpo nell’aria ormai da settimane e che l’entourage del centrocampista sta definendo proprio in queste ore. Vedremo se sarà effettivamente così e se ci vorrà ancora un po’ per vedere Vidal in Brasile.