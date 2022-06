Non solo Dybala, l’agente di Cambiaso conferma: “Inter, inutile nascondersi”

L’Inter intensifica il suo calciomercato e non si ferma a Paulo Dybala. L’agente di uno degli obiettivi nerazzurri è chiaro all’uscita della sede

L’Inter accelera sul calciomercato, nonostante il secondo posto in campionato e le restrizioni economiche. I nerazzurri vanno a caccia anche di un laterale, ma potrebbero essere anche due.

Ma andiamo con ordine e ribadiamo quanto successo oggi. Nella sede nerazzurra, infatti, si è svolto il tanto atteso incontro per Paulo Dybala con l’agente del calciatore Jorge Antun, e di questo vi abbiamo già parlato in maniera approfondita. Non è l’unico nome caldo per il mercato nerazzurro: ci stiamo riferendo ad Andrea Cambiaso. L’agente del terzino, come vi abbiamo riportato, era in sede e ha anche rilasciato un’intervista.

L’Inter non si ferma a Dybala: le parole dell’agente di Cambiaso

Giovanni Bia è stato chiaro sul gradimento dell’Inter per Cambiaso, all’uscita dalla sede dei nerazzurri: “Inutile nascondersi, Cambiaso è un giocatore che piace all’Inter, ma piace anche a tanti altri club. La trattativa è lunga, si è trattato di un normale colloquio tra agente e dirigenza”. Insomma, Bia non si sbilancia e sul calciatore c’è anche la Juventus, quindi occorre stare calmi. Però, è di sicuro l’ennesima dimostrazione di come l’Inter abbia intenzione di muoversi e con anticipo, anche sugli esterni.