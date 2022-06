Inter, incontro per Dybala concluso: cifre e risposta

L’agente di Paulo Dybala è nella sede dell’Inter: la diretta di Calciomercato.it sulle novità sull’incontro

Come anticipato da Calciomercato.it, c’è l’incontro tra l’agente di Paulo Dybala e l’Inter. Nel pomeriggio Antun è arrivato nella sede della società nerazzurra per incontrare i dirigenti.

Un vertice che potrebbe risultare importante per il futuro della Joya, dopo il suo addio a zero alla Juventus. Come raccontato dalla nostra redazione, l’Inter ha intenzione di presentare una offerta da sette milioni di euro. Calciomercato.it seguirà live le ore calde per il futuro di Dybala.

ORE 18.40 – Intercettato all’uscita dalla sede nerazzurra, Petralito (intermediario dell’Inter nella trattativa) ha dichiarato: “Se Marotta ha incontrato Antun, vuol dire che è una cosa positiva”

ORE 18.50 – E’ terminato l’incontro nella sede dell’Inter con l’agente di Dybala. C’è ancora distanza tra domanda e offerta: ora l’entourage si confronterà con il calciatore nei prossimi giorni. C’è margine per portare a buon fine la trattativa con l’Inter che resta in pole.

ORE 19.10 – Secondo quanto raccolto dall’inviato di Calciomercato.it, l’agente di Dybala ha lasciato la sede dell’Inter.

19.25 – Secondo quanto raccolto, l’Inter avrebbe proposto a Dybala un quadriennale da sei milioni di euro l’anno più bonus. Le cifre richieste dall’entourage del calciatore è circa otto milioni di euro a stagione più bonus.

19.40 – Ulteriore retroscena: durante l’incontro, l’entourage dell’attaccante ha salutato Inzaghi e Zanetti. C’è ancora distanza, ma c’è margine per trattare.

20 – L’entourage dell’argentino ha chiesto un rilancio, i nerazzurri hanno risposto che c’è margine per trattare. Da lì l’ottimismo che trapela dal club.