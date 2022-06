Lukaku torna all’Inter e fa piangere Juve e Milan: nuovo intrigo in attacco

Il possibile ritorno di Lukaku all’Inter potrebbe avere dirette conseguenze anche sul calciomercato di Juve e Milan: nuovo intrigo tra bomber

Ci sono momenti in cui si scrive la storia, personale e di un club. Quei momenti che restano indelebili fino a definire legami indissolubili e unici. Con quell’alchimia che sa di speciale e con un pizzico di magia.

Tra Romelu Lukaku e l’Inter si era creata e il belga se n’è accorto, anche se un po’ in ritardo. È per questo che sta facendo di tutto per tornare in nerazzurro, anche a costo di rifiutare tutti, anche a costo di ridursi lo stipendio e in maniera molto significativa. Tutto per tornare a splendere e solo a Milano. Il Chelsea ha dettato le sue condizioni, aprendo al prestito, ma ancora in attesa dell’incastro giusto anche dal punto di vista economico per far sì che l’operazione si realizzi. Ma, di certo, i Blues non hanno alcuna intenzione di restare a guardare per migliorare il loro reparto offensivo.

Lukaku scatena l’effetto domino: occhio a Gabriel Jesus

Non c’è solo Lukaku, infatti, tra i grandi attaccanti pronti a spostarsi nella prossima sessione di calciomercato. Ci stiamo riferendo a Gabriel Jesus. Il centravanti brasiliano sembra al termine della sua avventura al Manchester City, che intanto ha chiuso anche il colpo Erling Haaland. Il brasiliano piace e non poco a Juve e Milan, ma in caso di addio di Lukaku le cose potrebbero complicarsi.

Secondo quanto riporta ‘The Guardian’, infatti, il Chelsea avrebbe individuato proprio Gabriel Jesus come sostituto del belga. Un affare che potrebbe concludersi per una cifra sui 50 milioni di euro. Insomma, il ritorno di Lukaku all’Inter potrebbe avere anche un altro effetto: togliere dalle mani delle rivali un obiettivo sensibile sul calciomercato.