Marotta ribalta l’Inter: “La coppia Dybala-Lukaku è perfetta”

L’Inter è assolutamente scatenata in questa fase del calciomercato. La coppia Dybala-Lukaku intriga sempre di più i tifosi e non solo

Siamo all’8 giugno, ma l’estate si preannuncia già caldissima, anche e soprattutto in ottica calciomercato. E a dimostrarlo è quanto sta succedendo in casa Inter.

I nerazzurri vanno alla ricerca dei colpi giusti e alle giuste condizioni per migliorare la rosa, nonostante i paletti economici imposti dalla società. E in quest’ottica è impossibile non guardare l’attacco che la Beneamata sta costruendo. Oggi c’è stato un incontro tra la dirigenza dell’Inter e Jorge Antun, agente di Paulo Dybala, e regna l’ottimismo per il suo arrivo. Allo stesso tempo, resta sul tavolo l’opzione Romelu Lukaku, che sta facendo di tutto per tornare a Milano. A commentare la situazione è stato Giuseppe Bergomi negli studi di ‘Sky Sport’: “Da quello che so io, la trattativa la sta portando avanti direttamente Marotta. Perché lo conosce e lo vuole a tutti i costi. Continuo a pensare che non si può discutere Dybala sotto l’aspetto tecnico. Le motivazioni possono fare la differenza, sarà voglioso di dimostrare il suo valore. E Lukaku sarebbe perfetto in coppia con l’argentino”.

Non solo Dybala: l’Inter continua a seguire la pista Lukaku

La coppia Dybala-Lukaku è quella che i tifosi nerazzurri sognano. E potrebbe anche realizzarsi. L’Inter, infatti, come riferisce ‘Sky Sport’, continua a seguire la pista che porta al ritorno del belga a condizioni favorevoli. Una pista che resta comunque slegata rispetto a quella della Joya. Poi qualcuno dovrà partire in attacco e bisognerà capire chi sarà e per chi arriveranno le offerte più allettanti.