Colpo di scena Juventus: preferisce i soldi della MLS

La Juve sta diventando già da ora una grande protagonista sul calciomercato. Novità sorprendente su uno degli obiettivi bianconeri

La Juve non ha alcuna intenzione di fermarsi sul calciomercato per poi dare il meglio anche in campo nella prossima stagione e tornare a vincere trofei.

Sicuramente non sono pochi gli obiettivi della Vecchia Signora, a caccia di colpi mirati per migliorare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Uno dei reparti che necessita maggiormente di acquisti è di certo il centrocampo. Da settimane vi raccontiamo cosa sta succedendo per il grande ritorno di Paul Pogba a Torino. Non è, però, l’unico colpo che potrebbe essere messo a segno. Infatti, anche un uomo d’ordine, che imposti l’azione già dal basso, potrebbe essere essenziale per Allegri. Diverse volte è circolato il nome di Jorginho in chiave bianconera, dopo un passato più che felice al Napoli. Una pista che, però, in diretta hanno stroncato nettamente.

Calciomercato Juventus, niente Jorginho: ipotesi Major League Soccer

Dopo le ultime stagioni, tra alti e bassi, al Chelsea, l’ex Napoli e Verona potrebbe tentare una nuova esperienza, che potrebbe essere tranquillamente lontano dall’Italia. Lo speaker Enrico Camelio, nella diretta su Twitch di Calciomercato.it, ha fatto il punto della situazione sul futuro del regista: “Il prossimo progetto che sceglierà Jorginho sarà soprattutto economico. La Juventus ha offerto 4 anni di contratto a 3,5 milioni di euro a stagione, che il centrocampista italo-brasiliano del Chelsea non ha nemmeno preso in considerazione – dice con certezza -. Più facile a quel che punto che vada in Canada o negli Stati Uniti e non sono due destinazioni che nomino a caso…”.