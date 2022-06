Si offrono in due: l’Inter ‘salva’ la Juventus

Il Barcellona si guarda intorno per potenziare senza fare follie la propria squadra. Due giocatori potrebbero incrociare i propri destini con Juventus e Inter

Tra le squadre di Serie A più coinvolte in queste prime battute post season in ottica calciomercato ci sono certamente Juventus e Inter. I bianconeri lavorano tanto sulle entrate dopo aver salutato un paio di elementi di spicco come Chiellini e Dybala, ponendo l’attenzione soprattutto su Pogba e Angel Di Maria. I nerazzurri invece oltre che sull’argentino proveniente proprio dalla Juve, monitorano anche la situazione Lukaku-Chelsea senza dimenticare il possibile ingresso di Bellanova sulla destra. Dal punto di vista delle uscite i nerazzurri invece lavorano a sfoltire il monte ingaggio con i cileni Vidal e Sanchez.

In questo quadro ricco di tematiche e di spunti potrebbe inserirsi il Barcellona, sempre impegnato in un’opera di rinnovamento della squadra con un mix di giovani e di calciatori esperti e di grande qualità.

Calciomercato Inter e Juventus, Sanchez e Di Maria si offrono al Barcellona: la situazione dalla Spagna

Il Barcellona dal canto suo suscita magnetismo nei confronti di alcuni calciatori in giro per l’Europa e tra questi, come evidenziato da ‘Sport.es’ ci sono due nomi illustri legati in un modo o nell’altro proprio a Juventus e Inter. Si tratta di Di Maria e Alexis Sanchez che sarebbero felici di indossare la maglia blaugrana e si sarebbero offerti, con l’argentino che già qualche anno fa fu una opzione seria, così come il cileno lo scorso gennaio. Il prescelto catalano per l’esterno è Raphina ma non va esclusa alcuna pista e il Barça ha parlato con molte opzioni ed è chiaro che sia Di María che Sanchez verrebbero ad occhi chiusi, a costo zero e in condizioni economiche molto favorevoli. Entrambi avrebbero ancora un paio d’anni a disposizione su buoni livelli anche se non solo le prime opzioni.

L’argentino in particolare ha una proposta dalla Juve mentre il cileno sta parlando anche col Siviglia e guarda di traverso al Barcellona. Opzione quella del numero 7 nerazzurro che in un certo senso potrebbe anche favorire la Juventus nell’ottica di un acquisto di Di Maria che a quel punto non avrebbe altre opzioni alternative allettanti, con i bianconeri come prima scelta.