Incontro decisivo per Zaniolo: resta in Italia con lo scambio

Il Milan continua a seguire da vicino Nicolò Zaniolo, ecco quando i rossoneri si incontreranno per parlarne con la Roma

Uno dei nomi più caldi di questo mercato estivo sarà sicuramente Nicolò Zaniolo. Il talento della Roma ha vissuto una stagione complicata, fatta di alti e bassi, ma alla fine mandata in archivio con 8 gol e 9 assist e con la firma, pesante e prestigiosa, sulla rete decisiva per la vittoria della Conference League contro il Feyenoord.

Come raccontato da Calciomercato.it, la Roma non considera il rinnovo di Zaniolo una priorità ed è disponibile ad ascoltare offerte. Il giocatore classe 1999 ovviamente interessa a non poche squadre, in Italia e all’estero. Lo segue la Juventus, che però non ha mosso passi concreti nel recente passato. E adesso, occhio al Milan, che sta monitorando la situazione con attenzione. Giungono conferme sull’interessamento dei rossoneri, che possono provare ad accelerare.

Calciomercato Milan, dialoghi in corso per Zaniolo: distanza sulle cifre

Le conferme all’interessamento del Milan raccontato dalla nostra redazione arrivano dalla ‘Gazzetta dello Sport’, che riferisce come al momento le diplomazie siano al lavoro sotto traccia. Ma l’occasione per parlarne diffusamente con la Roma arriverà dal prossimo incontro previsto per il riscatto da parte dei rossoneri di Florenzi, che dovrebbe avvenire per una cifra intorno ai 4,5 milioni di euro. Si parlerà dunque anche di Zaniolo, trattativa totalmente slegata, per la quale al momento c’è ancora distanza. Il Milan non intenderebbe andare oltre una valutazione di 40 milioni di euro, di cui 25 cash e una contropartita tra Saelemaekers e Rebic, proposta che al momento non scalda i giallorossi. Ma c’è una base per dialogare.