Mourinho lo toglie a Juve e Milan: è l’erede di Zaniolo

Un calciatore seguito da Juventus e Milan è stato individuato dal tecnico Jose Mourinho come possibile sostituto di Nicolò Zaniolo alla Roma

Il futuro di Nicolò Zaniolo è un’incognita. Come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it, il rinnovo dell’attaccante giallorosso, in scadenza giugno 2024, non è una priorità per la società capitolina. Le porte ad una cessione, inoltre, non sono affatto chiuse: si parte da una valutazione di 60 milioni di euro e, nel caso dovesse arrivare un’offerta ritenuta congrua, l’addio potrebbe concretizzarsi.

Stando a quanto riferisce ‘Sky Sport’, mister José Mourinho, dal canto suo, avrebbe già individuato il papabile sostituto del classe ’99. Stiamo parlando di Domenico Berardi, esterno in forza al Sassuolo. Il calciatore neroverde desidera da tempo effettuare il grande salto in una piazza importante, che ora potrebbe avvenire con la Roma dello Special One.

Calciomercato Juventus e Milan, Mourinho punta Berardi per il post Zaniolo

Il nome è presente anche nella lista di Juventus e Milan, entrambe in corsa anche per l’acquisto di Zaniolo (soprattutto i rossoneri). Se l’ex Inter abbandonasse la nave giallorossa, la Roma tenterebbe dunque l’affondo per Berardi. Il termine dell’accordo del 27enne col club emiliano è previsto per giugno 2024 e la valutazione si attesta sui 30 milioni di euro. Nell’ultima stagione è stato assoluto protagonista nell’undici di Alessio Dionsi, collezionando la bellezza di 15 gol e 17 assist in 33 partite di Serie A. C’è anche la Roma per Berardi, Juventus e Milan sono avvisate.