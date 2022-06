CMIT TV | Intrigo Zaniolo-Juve: Di Maria cambia tutto

Durante la diretta sulla CMIT TV si è parlato anche del calciomercato della Juventus, affrontando varie tematiche tra cui Di Maria e Zaniolo

La Juventus lavora alacremente in ambito di trattative. Alla nostra CMIT TV, durante la consueta diretta sul canale Twitch di Calciomercato.it, è intervenuto il giornalista de ‘Il Tirreno’ Dario Pellegrini.

Il collega si è soffermato su vari temi riguardanti soprattutto il calciomercato della ‘Vecchia Signora’. Dapprima ha detto la sua su De Ligt e sul possibile futuro da leader nella squadra bianconera: “Se vuoi essere leader di questa squadra dobbiamo anche aspettarci una stagione con tutte le partite al top, come lo hanno fatto negli anni scorsi i vari Bonucci, Chiellini e Barzagli“. Sulle nostre pagine vi abbiamo raccontato che ad oggi c’è un nodo sul rinnovo legato alle cifre. La partenza dell’olandese, inoltre, non è uno scenario da escludere, col calciatore che prende in considerazione soltanto Real Madrid, Paris Saint Germain, Manchester City e Liverpool.

Juventus, Pellegrini alla CMIT TV su Di Maria e Zaniolo

Pellegrini, poi, ha parlato dei possibili acquisti in difesa della Juventus, a caccia del sostituto di Chiellini: “Io penso che sul difensore centrale potrebbe essere uno di quei ruoli in cui parleremo a ridosso del ritiro dopo il mancato arrivo di Rudiger. Ci sono tanti nomi, Badiashile, sento anche parlare di Koulibaly, verrebbe pagato anche un euro di più rispetto alle concorrenti. Penso sia presto“.

Infine, il giornalista si è espresso su Di Maria, rivelando un possibile intrigo con Nicolò Zaniolo: “Da tanti mesi parlo di Zaniolo, vedo che il nome è ripreso a circolare, non mi risultano altri contatti fra Juventus e Roma però diciamo che nei prossimi giorni Vigorelli, in base alla risposta di Di Maria, potrebbe lavorare su questo fronte“. Ricordiamo che su Zaniolo c’è pure il concreto interesse del Milan in Serie A, che ha già presentato un’offerta, rifiutata dai giallorossi. Per Di Maria sarà una settimana decisiva: nel caso l’argentino dicesse di no alla Juventus, potrebbe riaccendersi la pista Zaniolo.