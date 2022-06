La Juve adesso trema: parte l’assalto di Chelsea, Liverpool e Barcellona

La Juventus spinge per Pogba e Di Maria: il club bianconero deve però anche difendersi dagli assalti delle big estere per una colonna dello scacchiere di Allegri

Matthijs de Ligt spaventa la Juventus. Le ultime dichiarazioni del difensore olandese dal ritiro della Nazionale hanno messo in allarme il sodalizio bianconero.

L’ex capitano dell’Ajax ha mandato un messaggio forte e chiaro per il futuro alla ‘Vecchia Signora’, che continua la trattativa con i suoi agenti per il rinnovo del contratto in essere nel 2024. La dirigenza della Continassa lavora da tempo per blindare de Ligt oltre l’attuale scadenza, ma le parole del giocatore classe ’99 fanno certamente rumore e scuotono l’ambiente juventino.

“Al momento sono in corso delle discussioni, quando arriverà il momento giusto deciderò se rinnovare o se guardare altrove. Ho sempre preso le decisioni in base al progetto sportivo e due quarti posti consecutivi non bastano. Bisogna fare un passo in avanti, sono risultati deludenti”, ha chiosato de Ligt che si aspetta una Juve competitiva la prossima stagione dopo le fatiche degli ultimi anni.

Calciomercato, de Ligt spaventa la Juventus: gli scenari sul rinnovo

Nuovi aggiornamenti sono previsti già nei prossimi giorni sul tema rinnovo, con l’entourage del centrale orange che sarà nuovamente a Torino per incontrare Arrivabene, Cherubini e Nedved. Sul piatto ovviamene c’è anche il ritorno sotto la Mole di Paul Pogba, assistito anche lui dalla Pimenta (a capo adesso dell’impero Raiola). De Ligt, oltre a un progetto competitivo e che riporti la Juventus in alto, chiede l’abbassamento della clausola da 125 a 70-80 milioni di euro come riporta il ‘Corriere Torino’.

I bianconeri hanno intenzione comunque di puntare e di conseguenza blindare il leader difensivo di Allegri, anche per respingere gli assalti delle big estere. In questo senso continua il forcing soprattutto del Chelsea, che ha individuato nell’olandese il profilo ideale per rinforzare la retroguardia di Tuchel. Oltre ai ‘Blues’, occhio anche alla corte assodata del Liverpool dell’estimatore Klopp e del Barcellona, con i blaugrana già da diversi anni sulle tracce dell’ex Ajax. Giorni caldi non solo per il ritorno di Pogba a Torino…