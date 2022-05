CM.IT | Juventus, fiducia per de Ligt e De Sciglio: il punto sui rinnovi

Fiducia in casa Juventus sui rinnovi di De Sciglio e de Ligt. Gli ultimi aggiornamenti di CM.IT

Mattia De Sciglio resta fiducioso sul rinnovo del contratto. È quanto confermano alcune indiscrezioni di Calciomercato.it in merito al futuro dell’esterno bianconero, in scadenza il prossimo giugno.

Classe ’92, De Sciglio è molto legato al club e ad Allegri con cui ha un ottimo rapporto dai tempi del Milan. Per questo motivo, continua a dare priorità ai bianconeri e al prosieguo del matrimonio con la società di Agnelli. De Sciglio è solo l’ultimo dei calciatori in scadenza. Nel frattempo hanno lasciato la Juve Dybala e Bernardeschi, mentre il prolungamento di Cuadrado è scattato al raggiungimento della 40esima presenza. Uno step, questo, che di fatto non esclude una separazione futura tra le parti.

Tornando alla difesa, attenzione alle novità in arrivo su Matthijs de Ligt. Il centrale olandese, rappresentato da Rafaela Pimenta, è in trattativa con il dg Cherubini per il rinnovo del contratto (fino al 2025 o 2026) con relativa spalmatura dell’ingaggio. Una strada tracciata ed obbligata, dopo lo stop del Chelsea che ha deciso di puntare su Koundè del Siviglia per rinforzare il reparto arretrato di Tuchel.