Juve e Milan, colpo sensazionale: affare da 58 milioni

Juve e Milan sono tra le squadre più attive in questa fase del calciomercato. Un colpo a sorpresa potrebbe concludersi: affare da 58 milioni

È un calciomercato già rovente per molte big di Serie A e tra queste possiamo annoverare certamente Juve e Milan.

Se i bianconeri sono molto attenti ai nomi di Paul Pogba e Angel Di Maria, su cui vi stiamo aggiornando passo dopo passo, anche il Milan non è da meno. Dopo lo scudetto, infatti, i rossoneri hanno tutta l’intenzione di potenziare la rosa a disposizione di Stefano Pioli con un paio di colpi ben assestati, e su Noa Lang vi abbiamo raccontato tutto anche negli ultimi giorni. Proprio nella zona di campo in cui agisce il gioiellino proveniente dal Club Brugge, un nome spendibile sia per la Juve che per il Milan è quello di Christian Pulisic. Il calciatore potrebbe lasciare il Chelsea, ma un’altra soluzione sta prendendo il sopravvento per il suo futuro.

Il Liverpool anticipa Juve e Milan: colpaccio Pulisic

Inutile negarlo, Pulisic non è riuscito a imporsi con continuità nelle gerarchie di Thomas Tuchel, con cui non è mai veramente esploso. Ora un addio ai Blues è tutt’altro che lontano. Se i club italiani sono in corsa per l’esterno, il Liverpool è pronto a prendere il sopravvento nella corsa all’esterno offensivo. Jurgen Klopp ha sempre apprezzato l’ex Borussia Dortmund e ora, come riporta l’Express, potrebbe accelerare per il funambolo con una cifra da 50 milioni di sterline per il cartellino, corrispondenti a 58 milioni di euro. Vedremo se l’affare spiccherà il volo a queste condizioni o se le italiane torneranno in corsa per il classe 1998.