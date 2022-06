Inter, scatto sul mercato e altro ‘scippo’ alla Roma

Le strade di Inter e Roma si intrecciano nuovamente sul mercato, i nerazzurri pensano a un colpo da soffiare ai giallorossi

Inter attivissima sul mercato, su vari fronti. Nerazzurri che attendono l’addio di Sanchez per affondare per Dybala, e che nel frattempo attendono novità importanti da Lukaku, ma non si limitano a considerare la situazione relativa al reparto offensivo. In particolare, intrecci in corso con la Roma per i nerazzurri.

Si avvicina sempre più l’accordo con Mkhitaryan a parametro zero, ma Marotta intende mettere a segno un altro ‘scippo’ ai giallorossi. Si tratta di Marcos Senesi, difensore del Feyenoord tornato prepotentemente in ottica Serie A. Stando a quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, sarebbe l’argentino il prescelto per sostituire Bastoni, che potrebbe finire al Tottenham. La Roma è da tempo su Senesi, ma l’Inter si prepara ad accelerare. Ha fatto seguire da vicino il giocatore negli ultimi mesi e sa che con un’offerta di almeno 12 milioni, gli olandesi potrebbero dire di sì.