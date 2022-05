CM.IT | Mkhitaryan-Inter, tra intesa e nuovo incontro: le ultime

Mkhitaryan tentato dall’Inter: le ultime sul giocatore armeno in scadenza di contratto con la Roma

Tiene banco in queste ore la situazione legata al futuro di Henrikh Mkhitaryan. Nella giornata di ieri, infatti, si è parlato di un accordo raggiunto con l’Inter.

Il fantasista armeno, costretto a dare forfait dopo 15 minuti nella finale di Conference League, è in scadenza di contratto con la Roma e sarebbe sempre più tentato dai nerazzurri. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, il club nerazzurro ha offerto a Mkhitaryan un contratto biennale, mentre la Roma un annuale con opzione per il secondo anno. L’ex Arsenal e Manchester United è molto tentato e ha già un’intesa di massima con l’Inter. Come raccontato ieri sulla CMIT TV, si attende ora l’ultima risposta del giocatore alla società giallorossa e la sua decisione definitiva, ma in questo momento la Roma è meno ottimista rispetto a qualche settimana fa. Vi terremo aggiornati.