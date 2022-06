Ultimatum e ribaltone improvviso | Conte lo può portare via alla Juve

La cessione diventa un intrigo: intreccio di calciomercato tra Juventus, Conte e altri due top club

Dopo aver riportato il Tottenham in Champions League realizzando un’impresa che sembrava estremamente complicata, Antonio Conte ha deciso di rimanere sulla panchina inglese. Il tecnico italiano ha ricevuto rassicurazioni molto importanti da parte del club, ottenendo un budget di circa 150 milioni da poter investire sul mercato.

La prima mossa l’ex allenatore dell’Inter l’ha realizzata a costo zero, riuscendo a strappare proprio ai nerazzurri Ivan Perisic. Un campionato italiano che Conte conosce bene e che rappresenta per lui un serbatoio di talenti da cui attingere per rinforzare il suo Tottenham, ma non solo. Perché il tecnico leccese sta guardando anche in Spagna alcuni possibili obiettivi per la sua rosa.

Ieri, ad esempio, si era parlato del prestito biennale di Lenglet, un affare rimbalzato in Catalogna come possibile colpo per gli Spurs. Sempre dal Barcellona, però, stando a quanto riferito dal ‘The Sun’, Conte avrebbe indicato un altro esubero eccellente che nella scorsa stagione non ha reso secondo le aspettative, vale a dire Memphis Depay.

Calciomercato Juve, il Barcellona prende tempo per Depay

Come raccontato nei giorni scorsi, il nome di Depay era stato indicato alla Juventus da Massimiliano Allegri come grande obiettivo di mercato. Acquistato a costo zero un anno fa dal Barcellona, per il centravanti olandese viene fatta una valutazione di circa 25 milioni di euro, tutto sommato in linea con le potenzialità del ragazzo.

Il diario ‘Sport’, però, avrebbe riferito nelle scorse ore di un cambio di rotta improvviso dei blaugrana, che avrebbero bloccato la sua partenza in attesa di trovare un sostituto. Per questo motivo l’Arsenal – altro club interessato – avrebbe fatto scattare un ultimatum, costringendo il Barcellona a dare una risposta definitiva entro pochi giorni.

Il Tottenham e soprattutto la Juventus rimangono al momento a guardare da semplici spettatori quanto avverrà tra i ‘Gunners’ e Depay. Qualora l’Arsenal dovesse incassare una risposta negativa, infatti, tornerebbe alla carica per Gabriel Jesus in uscita dal Manchester City, altro obiettivo per il quale nelle scorse settimane proprio la società bianconera si era fatta avanti.