Calciomercato Inter, addio Bastoni e affare in chiusura per il Tottenham

Il Tottemham si candida ad essere uno dei club più attivi della prossima sessione

Quello della prossima estate sarò il primo vero mercato di Antonio Conte sulla panchina del Tottenham. Il tecnico italiano ha ricevuto rassicurazioni da parte della proprietà sulla prossima sessione, garantendogli un budget di circa 150 milioni di euro da investire sugli obiettivi in entrata.

Con molta probabilità – dunque – l’allenatore potrebbe guardare al campionato italiano per rinforzare gli ‘Spurs’, come fatto ad esempio lo scorso gennaio quando il ds Paratici gli portò dalla Juventus Bentancur e Kulusevski. Un primo colpo dalla Serie A, in realtà, Conte lo ha già messo a segno, convincendo Ivan Perisic ad accettare la ricca proposta del Tottenham rifiutando automaticamente il rinnovo con l’Inter. E secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, il Tottenham starebbe per chiudere il secondo acquisto nel giro di pochi giorni dopo l’arrivo dell’esterno croato.

Calciomercato Inter, il Tottenham vira su Lenglet: gli effetti su Bastoni

Come riferito in Catalogna da ‘TV3’, a sorpresa il Tottenham starebbe per chiudere l’acquisto di Clement Lenglet dal Barcellona. Un’operazione lampo che consentirebbe ai catalani di liberarsi di un ingaggio pesante come quello del centrale francese, grazie alla formula del prestito biennale con il Tottenham che andrebbe a pagare l’intero stipendio del calciatore.

Una notizia che di riflesso riguarda l’Inter, vista la corte serrata di Antonio Conte negli ultimi giorni nei confronti di Alessandro Bastoni. Lenglet, infatti, andrebbe a riempire la casella del centrale mancino che il Tottenham stava cercando sul mercato. Non è escluso comunque che gli ‘Spurs’ possano tornare presto a farsi sotto per il difensore nerazzurro.