Allegri ha fatto il suo nome: acquisto sorprendente della Juventus

Lo ha chiesto Massimiliano Allegri e la società è pronta a dare il via libera: la Juventus ha scelto il nuovo attaccante

La Juventus va alla ricerca di un attaccante che possa rimpiazzare i partenti Dybala e Morata. C’è aria di rivoluzione nel reparto offensivo bianconero di Allegri con Vlahovic e Chiesa unici punti fermi.

Si va a caccia di rinforzi in grado di consentire all’allenatore di schierare il tridente più congeniale a far rendere al meglio il bomber serbo. Cherubini va in missione quindi e tra i calciatori valutati ce n’è uno che sarebbe stato richiesto da Allegri in persona. Almeno è questo quanto scrivono in Spagna, parlando di un’operazione che il tecnico toscano spera di poter chiudere prima dell’inizio del ritiro.

A riportare questa voce è il portale catalano ‘elnacional.cat’ che rilancia l’interesse bianconero per Memphis Depay, 28 anni, attaccante olandese in forza al Barcellona. L’ex Manchester United ha il contratto in scadenza nel 2023 e nel corso della stagione si sono succedute le voci su un suo addio anticipato.

Calciomercato Juventus, Allegri chiede Depay

Da qualche settimana però si parla di una sua possibile conferma, con la volontà del calciatore di restare almeno un altro anno a Barcellona. Una volontà che si scontra con quella del club che, invece, aspetta l’offerta giusta per fare spazio nella rosa di Xavi.

La valutazione è stata fissata intorno ai 25 milioni di euro, un’occasione che la Juve potrebbe decidere di cogliere a volo. Secondo quanto riporta il portale spagnolo, infatti, Allegri avrebbe chiesto alla società di portare Depay a Torino con l’intenzione di farne uno delle colonne della nuova squadra. Missione possibile con i bianconeri che vorrebbero perfezionare l’affare in tempo utile per far aggregare subito il calciatore alla squadra all’inizio della preparazione.