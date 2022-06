Calciomercato Inter e Juve, si scatena l’asta e vola in Inghilterra

Il calciomercato di Inter e Juventus continua a girare intorno ai milioni della Premier League

Per il campionato italiano, come accaduto già nelle ultime sessioni, quella della prossima estate sarà soprattutto una finestra nella quale prevarranno le idee. Rispetto ad altre leghe come quella inglese, quasi nessuno può infatti permettersi in Serie A di competere sul piano economico.

Fascino del club, tempismo e grande lavoro d’immaginazione: questi tre ingredienti ancora una volta dovranno bastare alle società italiane per convincere campioni e giovani talenti a trasferirsi nel nostro campionato. Un caso recente, ad esempio, riguarda uno dei centrali mancini più contesi del momento, il croato Josko Gvardiol.

Difensore classe 2002 di proprietà del Lipsia, è reduce da una stagione formidabile che lo ha visto scendere in campo 46 volte tra tutte le competizioni. Centrale moderno, utilizzabile all’occorrenza anche come terzino e dunque perfetto per una linea a tre. In Italia, nei suoi confronti, nelle scorse settimane è schizzato fuori l’interesse da parte di Inter e Juventus. I nerazzurri nel caso in cui Bastoni dovesse essere sacrificato, per i bianconeri invece per raccogliere l’eredità di Chiellini.

Calciomercato Inter e Juve, tre offerte inglesi per Gvardiol

Inter e Juventus non sono le uniche società ad essersi accorte del grandissimo talento e potenziale di Gvardiol, valutato circa 30 milioni di euro dal Lipsia. Come riferito dal ‘Daily Mail’, infatti, in Premier League almeno tre diverse società starebbero pensando di dare vita ad un’asta pur di accaparrarsi le prestazioni del centrale croato.

Nello specifico si tratta di Manchester United, Chelsea e Tottenham. I ‘Blues’ in realtà starebbero già trattando Koundé ed avrebbero indicato Gvardiol come eventuale piano B. Mentre gli ‘Spurs’, che in quella porzione di campo stanno osservando anche Bastoni e Lenglet, potrebbero spingere subito sull’acceleratore e regalare ad Antonio Conte il difensore tanto richiesto.