Morata brilla con la Spagna: il tentativo della Juventus

La Juventus non ha ancora trovato un accordo con l’Atletico Madrid per il riscatto, intanto Morata brilla con la Spagna

Le partite di Nations League hanno la qualità di essere delle vetrine per gli uomini di mercato, così Alvaro Morata non si è lasciato scappare l’opportunità: un’altra rete con la Spagna contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo.

Sono 26 reti in 53 partite internazionali con la ‘Roja’ per l’attaccante in prestito alla Juventus: un ruolino di marcia di grande spessore, che non può passare inosservato. Negli ultimi due anni a Torino ha dimostrato di essere un giocatore di grande utilità, mettendosi al servizio di Cristiano Ronaldo prima e di Dusan Vlahovic poi. Riuscire a rivederlo in bianconero anche nella prossima stagione, però, non sarà semplice: ecco cosa manca per il riscatto dall’Atletico.

Calciomercato Juventus, Morata ancora con Vlahovic | Serve lo sconto dall’Atletico

Sulle pagine di Calciomercato.it vi abbiamo raccontato a lungo che tra la Juventus e l’Atletico Madrid sarebbe stato necessario un nuovo accordo per trattenere Alvaro Morata a Torino. Dai primi incontri in questo finale di stagione, tutte le parti in causa sono pessimiste sul fatto di trovare un punto di incontro. I ‘Colchoneros’ non vogliono fare una minusvalenza e, per questo, non possono concedere un grande sconto alla ‘Vecchia Signora’.

Ora la sensazione è che difficilmente Morata sarà a disposizione di Massimiliano Allegri nella prossima stagione. Il mancato riscatto dello spagnolo rischia di mettere la Juventus in una situazione complicata in attacco: sommato agli addii di Dybala e Bernardeschi, infatti, il pacchetto offensivo bianconero rischia di essere ai minimi termini. Per Morata le sensazioni sono ancora negative.