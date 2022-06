Dybala all’Inter: c’è il sì dell’argentino

L’Inter è pronta a cambiare attacco. Non solo Lukaku, con l’addio di Lautaro Martinez, può arrivare Paulo Dybala. L’annuncio prima del match tra Italia e Argentina

L’Inter continua a strizzare l’occhio a Paulo Dybala. Sono di pochi giorni fa le dichiarazioni di Beppe Marotta, che apre ad un suo acquisto.

I nerazzurri in questo momento sono impegnati su più fronti per cercare di capire come rafforzare l’attacco. L’ipotesi Romelu Lukaku resta viva così come la possibile cessione di Lautaro Martinez.

Potrebbe essere l’argentino il sacrificato della prossima sessione di calciomercato. Serve un’offerta da circa 80 milioni di euro per far cassa. E la coppia Lukaku-Dybala potrebbe certamente far dimenticare l’addio di Lautaro.

Calciomercato Inter, colpo Dybala: parla Zanetti

Ad aprire le porte all’Inter a Paulo Dybala stavolta è Javier Zanetti, che prima del calcio d’inizio tra Italia e Argentina ha così parlato: “Dybala è un grande giocatore e se ci venisse presentata questa possibilità, la prenderemmo in considerazione, ma il mercato è appena iniziato…”, afferma il dirigente nerazzurro ai microfoni di ESPN Argentina